Justin Bieber se suma al histórico show del entretiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que Justin Bieber será uno de los artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA. El show se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026 durante la final del Mundial, que se disputará en el New York New Jersey Stadium, y promete convertirse en uno de los eventos musicales y deportivos más importantes del año.

El cantante canadiense compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS, quienes encabezarán un espectáculo de 11 minutos que combinará música, fútbol y un fuerte mensaje de impacto social. Además, participarán el nigeriano Burna Boy, el prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el reconocido coro PS 22 y miembros de Coldplay, con la dirección artística de Chris Martin.

Un show con un objetivo solidario

Más allá del despliegue artístico, el espectáculo tendrá un fin benéfico. Servirá para impulsar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa desarrollada junto a Global Citizen que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y generar oportunidades vinculadas al fútbol para niños de todo el mundo.

Hasta el momento, el fondo ya superó los 50 millones de dólares recaudados y la FIFA confirmó que un dólar de cada entrada vendida para el Mundial 2026 será destinado a este programa, que financiará proyectos sociales en distintos países.

Las palabras de Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia del evento y el compromiso de los artistas.

"En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para apoyar nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo", expresó el dirigente.

El mensaje de Justin Bieber

Por su parte, el artista canadiense celebró la posibilidad de formar parte de un evento histórico.

"La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", afirmó Bieber.

Burna Boy: "Es un privilegio representar a África"

Otro de los protagonistas será Burna Boy, quien resaltó el significado de participar en el primer show de medio tiempo de una final mundialista.

"Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad. Me honra formar parte de un evento que celebra el fútbol y la cultura mientras crea mayores oportunidades educativas para los niños", señaló.

Barrio Sésamo y Los Muppets también serán parte

La FIFA también anunció la participación de personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, quienes aportarán un mensaje orientado a la educación infantil, reforzando el objetivo solidario del espectáculo.

El show será producido por Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, y marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo al incorporar, por primera vez, un espectáculo de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos internacionales.

Con una combinación de estrellas internacionales, música, fútbol y un fuerte compromiso social, la final del Mundial 2026 promete ofrecer un espectáculo sin precedentes ante miles de espectadores en el estadio y una audiencia de miles de millones de personas en todo el planeta.