Vacaciones en Cultura: más de 110 actividades en toda la provincia

La Secretaría de Cultura de la Provincia puso en marcha una nueva edición de Vacaciones en Cultura 2026, una propuesta que durante el receso invernal ofrecerá más de 110 actividades en Salta Capital y distintos municipios del interior, entre ellos Tartagal, San Antonio de los Cobres, Campo Quijano, Santa Rosa de Tastil, Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera, Río Piedras, Nazareno y Campamento Vespucio.

La programación reúne espectáculos musicales y teatrales, funciones de títeres, cine, talleres de arte y manualidades, ajedrez, pintura, actividades lúdicas, juegos interactivos, clases de ballet y danza contemporánea, ferias artesanales, propuestas al aire libre y experiencias patrimoniales. A ello se suma la apertura gratuita de más de una decena de museos provinciales para salteños y residentes desde el 9 hasta el 25 de julio, fortaleciendo el acceso a los bienes culturales y promoviendo el encuentro de niñas, niños, jóvenes y familias con el patrimonio de la provincia.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las funciones de Güemes, el Musical en el Teatro Provincial, la Feria Patria – Edición Pueblos Originarios, el desfile de moda textil Raíces de Altura 2026 en Santa Rosa de Tastil, la segunda edición del Concurso Provincial del Bollo Casero en el Mercado Artesanal, Sinestesia en el Museo de Bellas Artes Lola Mora, el festival interactivo ZUUUMMMM y la obra La niña que fue Cyrano en la Usina Cultural, además de la Jam de Dibujo «Enredos y Garabatos», la II Mini Feria del Libro, Buscabichos del Valle en el Museo de la Vid y el Vino de Cafayate y una amplia agenda de talleres, muestras, conciertos y actividades distribuidas en museos y espacios culturales de toda la provincia.

La iniciativa reafirma el carácter federal, inclusivo y descentralizado de la política cultural provincial, acercando el arte y el patrimonio a cada comunidad, fortaleciendo las identidades locales, impulsando el turismo cultural y generando alternativas gratuitas y accesibles para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

La agenda comenzó el miércoles 8 de julio con la Feria Patria de los Pueblos Originarios en el Teatro Provincial, un espacio destinado a la exhibición y comercialización del trabajo de artesanas y artesanos tradicionales que permanecerá abierto hasta las 22.30. Durante la mañana, el Museo de Arqueología de Alta Montaña fue sede del lanzamiento del desfile de moda textil Raíces de Altura y de la apertura oficial de la temporada invernal 2026. Por la tarde, el Mercado Artesanal ofreció un taller gratuito de modelado en arcilla para jóvenes y adultos a cargo de la profesora Noel Abán, mientras que por la noche el público pudo disfrutar de una nueva función de Güemes, el Musical en el Teatro Provincial y del espectáculo de danza contemporánea Huella Digital 2, inspirado en el rock nacional, en la Usina Cultural.

El jueves 9 de julio continuará la Feria Patria en el Teatro Provincial y el Mercado Artesanal recibirá a artesanos de Cachi, quienes exhibirán y pondrán a la venta productos tradicionales de los Valles Calchaquíes. La jornada culminará con una nueva función de Güemes, el Musical y con el concierto aniversario de la banda de cumbia norteña Toco y me voy en la Usina Cultural.

El viernes 10 de julio la programación incluirá el taller de yoga y danza terapéutica Santosha Yoga en la Usina Cultural, la continuidad de la exposición de artesanos de Cachi en el Mercado Artesanal y el workshop textil Texturas del Chaguar en AQI Diseño, una propuesta que pondrá en valor el arte y la tradición textil del pueblo wichí junto a tejedoras de Tartagal. Por la noche, la Usina Cultural recibirá el espectáculo musical ¡Y Suena la Banda!.

El sábado 11 de julio el Mercado Artesanal vivirá una jornada especial de fin de semana largo con artesanos trabajando en vivo, música, danzas y patio gastronómico, además de mantener la exposición de los productores de Cachi y el tradicional convite de mate cocido con yuyitos y bollo casero en dos horarios. La Usina Cultural ofrecerá una actividad gratuita de Danzas Circulares en su plaza y, por la tarde, el Mercado Artesanal sumará un taller de Biotango. La programación continuará con la segunda edición de la Mini Feria del Libro «Héroes en Papel» en el Museo Güemes, donde las familias podrán participar de juegos y narraciones inspiradas en Manuel Belgrano, y concluirá con la exhibición multidisciplinaria Aereal Retro Fest en la Usina Cultural.

El domingo 12 de julio continuará la exposición de artesanos de Cachi y el tradicional convite de mate cocido con yuyitos y bollo casero en el Mercado Artesanal. En tanto, la Escuela de Circo Volaré presentará su muestra de mitad de año Raíces y Alas con dos funciones en el SUM de la Usina Cultural, cerrando así una intensa primera semana de actividades que anticipa un receso invernal con propuestas para todos los públicos en cada rincón de la provincia.