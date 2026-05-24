Vendían entradas y alcohol: clausuraron una fiesta clandestina con más de 100 personas

El operativo se realizó esta madrugada en barrio San Silvestre. La Policía infraccionó a una mujer mayor de edad y despejó el lugar.
 
Policiales24/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FIESTA CLANDESTINA (1)

La Policía de Salta clausuró durante la madrugada de este domingo una fiesta no autorizada en barrio San Silvestre, en la ciudad de Salta.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 1 de Capital, luego de detectar en redes sociales la difusión del evento.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de alrededor de 120 personas, además de la venta de entradas y bebidas alcohólicas.

Con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional, se infraccionó a la encargada del evento, una mujer mayor de edad.

Finalmente, la Policía procedió al despeje del lugar y clausuró la actividad.

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