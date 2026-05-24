Vendían entradas y alcohol: clausuraron una fiesta clandestina con más de 100 personas

Sigue la búsqueda de un fugado de la Comisaría de Embarcación
Ivana ChañiPoliciales26/05/2026
Dos personas se habían escapado de la Comisaría Primera de Embarcación. Uno fue detenido en General Pizarro y continúa la búsqueda de Esteban David Rojas.
La Policía de Salta clausuró durante la madrugada de este domingo una fiesta no autorizada en barrio San Silvestre, en la ciudad de Salta.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 1 de Capital, luego de detectar en redes sociales la difusión del evento.
Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de alrededor de 120 personas, además de la venta de entradas y bebidas alcohólicas.
Con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional, se infraccionó a la encargada del evento, una mujer mayor de edad.
Finalmente, la Policía procedió al despeje del lugar y clausuró la actividad.