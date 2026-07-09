Francia es una máquina: pasó al trote a Marruecos y espera a España o Bélgica

Francia se impuso 2 a 0 a Marruecos, con goles de Mbappé, a quien antes le habían atajado un penal, y de Bembélé, ambos en el segundo tiempo, en el imponente Boston Stadium.

Así, el equipo de Didier Deschamps se aseguró un lugar en la semifinal, ante el ganador de España-Bélgica. El árbitro argentino Facundo Tello tuvo una buena tarea.