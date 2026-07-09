Los coleccionistas la describen como el “Santo Grial” del fútbol. Se utilizó en el choque por los cuartos de final del Mundial que entronizó al Diez.
Francia es una máquina: pasó al trote a Marruecos y espera a España o Bélgica
Deportes09/07/2026
El equipo de Didier Deschamps ganó 2 a 0 con goles de Mbappé, que luego salió lesionado, y Ousmane Dembélé.
Francia se impuso 2 a 0 a Marruecos, con goles de Mbappé, a quien antes le habían atajado un penal, y de Bembélé, ambos en el segundo tiempo, en el imponente Boston Stadium.
Así, el equipo de Didier Deschamps se aseguró un lugar en la semifinal, ante el ganador de España-Bélgica. El árbitro argentino Facundo Tello tuvo una buena tarea.
Francia ya fue finalista en 2018 (campón) y 2022 (subcampeón) y ahora va por su tercera definición consecutiva en un Mundial.
Olé
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