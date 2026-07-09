Francia y Marruecos abren los cuartos de final con el arbitraje del argentino Facundo Tello



El partido contará con presencia argentina en el arbitraje, ya que la FIFA designó a Facundo Tello como juez principal. Estará acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro actuará como asistente de reserva.



Francia llega a esta instancia ratificando su condición de candidato al título. El conjunto dirigido por Didier Deschamps tuvo una sólida fase de grupos, donde derrotó 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. Luego, en los dieciseisavos de final, goleó 3-0 a Suecia y en cuartos debió trabajar mucho más para superar a Paraguay por 1-0 gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé.



El delantero del Real Madrid vuelve a ser la gran referencia ofensiva de los franceses y pelea por terminar como máximo goleador del torneo junto a Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland.



Del otro lado estará Marruecos, que volvió a confirmar el crecimiento que viene mostrando en los últimos años y buscará alcanzar nuevamente las semifinales de una Copa del Mundo, tal como lo hizo en Qatar 2022, cuando se convirtió en la primera selección africana en lograrlo.



Los marroquíes finalizaron segundos en el Grupo C tras igualar con Brasil y vencer a Haití y Escocia. En las rondas eliminatorias demostraron toda su personalidad: eliminaron a Países Bajos por penales en los dieciseisavos de final y luego superaron con autoridad a Canadá por 3-0 para instalarse entre los ocho mejores del certamen.



El encuentro también tendrá un condimento especial por el antecedente reciente entre ambos seleccionados. En las semifinales del Mundial de Qatar 2022, Francia se impuso por 2-0 y puso fin al histórico recorrido del conjunto africano. Ahora, Marruecos buscará revancha y dar otro golpe que lo acerque nuevamente a la pelea por el título.



Con dos estilos bien definidos y planteles repletos de talento, franceses y marroquíes abrirán los cuartos de final de un Mundial que comienza a transitar su etapa decisiva.