Milei quiso criticar a Kicillof y terminó publicando un mapa sin Tucumán

El presidente Javier Milei quedó envuelto en una polémica luego de compartir en redes sociales un supuesto “Mapa del crecimiento de Argentina” en el que Tucumán no aparece.

Según publicó Contexto Tucumán, la imagen también mostraba otras inconsistencias: no figuraban las Islas Malvinas y varias provincias aparecían deformadas o incompletas.

El gráfico había sido utilizado por dirigentes libertarios para cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, ya que Buenos Aires aparecía como la única jurisdicción con una supuesta caída de la actividad económica.

La publicación original fue realizada por Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, y luego fue replicada por Milei y otros referentes del oficialismo.

La polémica creció cuando incluso funcionarios nacionales advirtieron el error. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló públicamente que el mapa parecía hecho con inteligencia artificial y remarcó: “Falta Tucumán”.

El episodio generó repercusión nacional porque la provincia conocida como la “Cuna de la Independencia” desapareció del mapa difundido por el propio Presidente.