Armado 2027: La Libertad Avanza lanza su "Cabildo Abierto" en Buenos Aires

La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires llevará adelante el próximo 25 de mayo una actividad en los 135 municipios que componen el territorio bonaerense, tal como anticipó Agencia Noticias Argentinas. Bajo el nombre “Cabildo Abierto por la Libertad”, la iniciativa estará centrada en la escucha directa de los vecinos y el relevamiento de problemas puntuales en cada distrito. Habrá presencia de funcionarios nacionales.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, Diego Santilli, ministro del Interior y un hombre que recorre el principal distrito electoral a menudo estará presente. Desde su entorno no confirmaron que localidad pisará pero ratificaron que seguirá de cerca la actividad. En los últimos días, su nombre comenzó a sonar como posible candidato o vice candidato a la gobernación por el espacio violeta.

Sebastián Pareja, diputado nacional y titular del partido provincial, estará en Pilar. A su vez, la jornada contará con protagonismo de cuadros libertarios, incluyendo a concejales y consejeros escolares; diputados y senadores provinciales y funcionarios libertarios de diversas áreas.

En la fuerza precisaron que será una fecha clave y que la convocatoria “apunta a recuperar ese espíritu fundacional, invitando a los bonaerenses a acercarse con sus ideas, reclamos y propuestas” para vivir con más libertad. “Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, indicaron.

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En cada municipio, los representantes tendrán la tarea de relevar y ordenar las principales problemáticas locales para, a partir de ese diagnóstico, construir una agenda política con base territorial. La actividad se realizará durante el día feriado, con el objetivo explícito de no interferir en las responsabilidades institucionales de los funcionarios durante la semana laboral.

La acción se desarrollará a través de mesas militantes ubicadas estratégicamente frente a los concejos deliberantes de cada localidad, buscando garantizar cercanía con el vecino y visibilidad en cada distrito.

“En muchos municipios hay una falta de gestión alarmante y una dinámica política con escasa participación ciudadana y alejada de las demandas reales”, argumentaron desde el espacio libertario para justificar la elección de los lugares de convocatoria.

Finalmente, desde la organización explicaron que toda la información que se logre relevar durante la jornada será sistematizada a nivel provincial. El objetivo de este procesamiento de datos será producto de análisis y la elaboración de propuestas legislativas y de gestión concretas, en línea con la estrategia de LLA de consolidar “una alternativa de gobierno basada en las necesidades reales de los bonaerenses”, relataron fuentes libertarias.

Con información de Noticias Argentinas