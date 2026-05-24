TC2000 en Salta: este domingo se corre la gran final en el autódromo

La jornada central será este domingo 24 de mayo con el Grid Show y la gran final del TC2000, prevista para las 12 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.
 
Deportes24/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El TC2000 vive este domingo su jornada más esperada en Salta con la disputa de la gran final de la cuarta fecha del campeonato en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

La actividad comenzará con el warm-up y la Carrera 2 de la Fiat Competizione, antes del tradicional Grid Show, una instancia en la que el público podrá acercarse a los protagonistas de la categoría.

El plato fuerte llegará a las 12, cuando se ponga en marcha la final del TC2000, pactada a 35 minutos más una vuelta.

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La competencia será transmitida para todo el país por medios especializados y contará con figuras destacadas del automovilismo argentino, entre ellas Matías Rossi, Emiliano Stang, Gabriel Ponce de León, Facundo Aldrighetti, Franco Vivian y Marcelo Ciarrocchi.

Esta es la novena visita de la categoría al trazado salteño, un circuito histórico donde ganaron pilotos como Juan María Traverso y donde Matías Rossi figura como uno de los máximos vencedores.

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