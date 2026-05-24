Sáenz: “El TC2000 genera trabajo y desarrollo local”

Con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, comenzó este sábado la cuarta fecha del 47° Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

El mandatario recorrió los boxes, dialogó con pilotos, equipos técnicos y organizadores, y destacó la importancia de que Salta vuelva a recibir por segundo año consecutivo a una de las categorías más importantes del automovilismo nacional.

“La llegada del TC2000 tiene un enorme valor para nosotros, no solo en lo deportivo, sino por el gran movimiento económico en la provincia, generando trabajo y desarrollo local”, señaló Sáenz.

Durante la jornada se realizaron prácticas de shakedown, entrenamientos oficiales y reuniones de pilotos con la Comisión Deportiva Automovilística. La actividad también incluyó la Carrera 1 de la Fiat Competizione y la clasificación general del TC2000.

La competencia consolida a Salta como sede de grandes eventos deportivos, con impacto directo en el turismo, la gastronomía, la hotelería y el movimiento económico local.