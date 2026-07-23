Ángel Correa es nuevo refuerzo de River por 15 millones de dólares

El delantero argentino viajará en las próximas horas al país para realizarse la revisión médica y firmar su contrato con River, en una incorporación que genera enorme expectativa por su trayectoria y experiencia internacional.

Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, vuelve al fútbol argentino después de una extensa carrera en Europa y México. Su principal etapa fue en el Atlético de Madrid, donde disputó más de 400 partidos, consiguió títulos importantes y se transformó en una pieza clave del equipo dirigido por Diego Simeone.

El atacante surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo y luego dio el salto al fútbol europeo, donde desarrolló gran parte de su carrera. En su último paso por Tigres tuvo actuaciones destacadas y era una de las figuras del conjunto mexicano.

Con su llegada, River suma jerarquía ofensiva, experiencia y un futbolista capaz de desempeñarse en distintas posiciones del ataque. La dirigencia apuesta fuerte con una incorporación de peso para un plantel que buscará ser protagonista en las competencias que tiene por delante.

Ángel Correa vuelve a Argentina y se prepara para un nuevo desafío: vestir la camiseta de River.