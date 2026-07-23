Gianni Infantino felicitó a Claudio Tapia y a la Selección Argentina por su actuación en el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este jueves la carta enviada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en la que felicitó a la Selección Argentina por su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el mensaje, el máximo dirigente del fútbol mundial destacó el compromiso, la entrega y el nivel competitivo que mostró el equipo dirigido por Lionel Scaloni a lo largo del torneo, en el que la Albiceleste volvió a ubicarse entre las mejores selecciones del planeta tras alcanzar la final.

Infantino también hizo extensivo su reconocimiento a Claudio Tapia, resaltando el trabajo institucional que viene desarrollando la Asociación del Fútbol Argentino y el crecimiento sostenido que ha tenido el fútbol argentino en los últimos años, reflejado en los logros obtenidos por sus diferentes seleccionados.

La misiva representa un nuevo gesto de respaldo de la FIFA hacia la conducción de la AFA y llega pocos días después de la definición del Mundial 2026, certamen en el que Argentina fue protagonista hasta el último partido.

A través de sus canales oficiales, la AFA compartió el contenido del saludo y agradeció las palabras de Infantino, destacando el reconocimiento recibido por parte de la máxima autoridad del fútbol internacional.