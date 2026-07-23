Enzo Pérez llega a Salta: el regreso al primer amor que revolucionó la Primera Nacional

Salta se prepara para vivir un partido especial. El próximo domingo, por la fecha 22 de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro recibirá en el estadio Michel Torino a Deportivo Maipú de Mendoza, en un encuentro que tendrá como principal protagonista a uno de los futbolistas más importantes del fútbol argentino de los últimos años: Enzo Pérez.

El mediocampista mendocino volverá a pisar una cancha salteña defendiendo los colores del club que eligió para regresar a sus raíces. Después de una carrera repleta de éxitos, con pasos por Estudiantes de La Plata, Benfica, Valencia, River Plate, Argentinos Juniors y la Selección Argentina, Enzo decidió volver al lugar donde todo comenzó: Deportivo Maipú.

A los 40 años, el volante cumplió el sueño de reencontrarse con el "Cruzado" y ya tuvo su estreno oficial en la categoría. En la jornada anterior, fue titular en el empate 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán, en un partido que marcó su regreso al fútbol argentino y generó una enorme expectativa entre los hinchas mendocinos.

El debut tuvo un condimento especial: Enzo volvió a lucir la camiseta con la que dio sus primeros pasos, esta vez con toda la experiencia acumulada después de haber sido protagonista de grandes momentos del fútbol mundial. Su liderazgo, personalidad y jerarquía son los principales argumentos que llevaron a Deportivo Maipú a apostar por su regreso.

Su historia está marcada por grandes conquistas. Fue campeón de la Copa Libertadores 2018 con River Plate, referente de la era Marcelo Gallardo, integrante de la Selección Argentina y protagonista en competencias internacionales. Ahora, el desafío es otro: aportar su experiencia en la Primera Nacional y ayudar al equipo mendocino en la pelea por sus objetivos.

La llegada de Enzo Pérez le dio un nuevo brillo a la segunda categoría del fútbol argentino. Su presencia transforma cada partido en un acontecimiento y el domingo Salta tendrá la posibilidad de recibir a un futbolista que dejó una huella enorme y que eligió volver al punto de partida.

El Michel Torino será el escenario de un duelo especial: Gimnasia y Tiro buscará quedarse con los tres puntos, mientras que todos los flashes estarán sobre Enzo Pérez, el hombre que volvió a casa y ahora vuelve a salir a la ruta.