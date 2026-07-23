Nicolás Otamendi se retiró de la Selección: "Gracias, Argentina"

Tras disputar la final del mundo, Nicolás Otamendi oficializó su despedida de la Selección argentina. Lo hizo mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde repasó sus sensaciones, le agradeció al pueblo argentino y le dejó un mensaje de aliento de cara al futuro a las nuevas generaciones del plantel.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, comenzó el zaguero que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y fue pilar del ciclo de Lionel Scaloni.

A pesar del dolor por no haber podido levantar nuevamente el trofeo tras la ajustada caída en la final ante España, Otamendi remarcó el valor del camino recorrido y el orgullo por la entrega del grupo hasta el minuto final.

“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, expresó el defensor central.

Otamendi valoró el apoyo incondicional del público argentino a lo largo de sus más de 15 años defendiendo la camiseta albiceleste, asegurando que “cada vez que sonara el himno sentíamos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”.

Asimismo, le dedicó unas palabras de fe y continuidad a quienes seguirán vistiendo la camiseta en las próximas competencias: “A los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, les aconsejó.