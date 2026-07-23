El Torneo Clausura comienza con nuevas reglas de juego en el fútbol argentino

El Torneo Clausura 2026 marcará el inicio de una nueva etapa reglamentaria en el fútbol argentino. Desde la primera fecha entrarán en vigencia las modificaciones a las Reglas de Juego impulsadas por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), que ya fueron presentadas por la Dirección Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino a los clubes de la Liga Profesional.

Las nuevas disposiciones buscan darle mayor dinamismo a los partidos, disminuir las interrupciones y fortalecer la autoridad de los árbitros, siguiendo la línea de los cambios que ya fueron implementados durante el Mundial 2026.

Entre las principales novedades se destaca el límite de tiempo para determinadas reanudaciones del juego, con el objetivo de evitar demoras deliberadas. También se endurecerán las sanciones por conductas antideportivas, se ampliarán las posibilidades de intervención del VAR en situaciones específicas y se introducirán modificaciones en los procedimientos relacionados con sustituciones y asistencias médicas dentro del campo de juego.

Además, la AFA informó que estas reglas se aplicarán en todas las competencias organizadas bajo su órbita, adaptando el reglamento local a las disposiciones internacionales para la temporada 2026/27.

Con estas modificaciones, el fútbol argentino inicia el segundo semestre de la temporada con un reglamento renovado, que busca favorecer la continuidad del juego, mejorar el espectáculo y ofrecer mayor claridad en la toma de decisiones arbitrales.