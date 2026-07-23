Legado Güemes: tres autorizaciones para recorrer una pista destrozada

Después de las quejas de deportistas por las condiciones del Legado Güemes, un segundo recorrido por el predio sumó otro elemento al reclamo: las dificultades para acceder a la pista de atletismo y comprobar de cerca su estado.
 
Salta23/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

LEGADO GUEMES

Lo que comenzó como un recorrido para verificar el estado de la pista de atletismo del Legado Güemes terminó exponiendo las dificultades que encontró Aries para ingresar y constatar de cerca los reclamos realizados por oyentes.

El móvil de Pelo y Barba llegó este jueves al complejo deportivo después de recibir advertencias sobre el deterioro de la pista, donde a simple vista pueden observarse sectores con baches y desprendimientos de la superficie sintética.

Sin embargo, el ingreso no fue sencillo.

pista legado guemesDeportistas entrenan a oscuras y esquivando pozos en el Legado Güemes

De una autorización a otra

En primera instancia, al equipo de Aries le informaron que debía esperar la llegada de Carlos Suárez, prevista después de las 8.

Una vez que Suárez llegó, indicó que la autorización debía otorgarla Carlos Vicentini, señalado como encargado de la pista de atletismo.

Después de aguardar nuevamente, el móvil recibió una tercera respuesta: para poder ingresar era necesaria la autorización expresa del secretario de Deportes, Ignacio García Bes.

La alternativa ofrecida fue esperar su llegada, sin horario preciso, o coordinar el recorrido para otra oportunidad.

El deterioro puede verse desde afuera

Desde el Paseo del Deporte, donde trabajadores realizaban tareas de pintura, pudo observarse con claridad la actividad de personas entrenando y también distintos sectores deteriorados de la pista.

La pista posee una base asfáltica cubierta por una superficie sintética destinada a brindar elasticidad y permitir el entrenamiento con calzado específico para atletismo.

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