Boca abre su serie de playoffs como local ante O’Higgins

Boca Juniors vuelve a escena internacional con una misión clara: seguir en carrera en la Copa Sudamericana. Este jueves, desde las 21.30, el Xeneize recibirá a O’Higgins de Chile en La Bombonera por el encuentro de ida de los playoffs, instancia previa a los octavos de final del certamen continental.

Después de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca encontró en la Sudamericana una nueva oportunidad para volver a ser protagonista en el plano internacional. El equipo argentino finalizó tercero en su zona y quedó obligado a disputar esta instancia frente a uno de los mejores segundos de la fase de grupos del segundo torneo continental.

El encuentro tendrá además un condimento especial: será apenas el segundo partido del ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente del plantel. El entrenador regresó al banco azul y oro con un triunfo ante Sarmiento por la Copa Argentina y ahora afronta el desafío de devolverle confianza al equipo en una competencia internacional.

Boca buscará hacerse fuerte en su estadio y conseguir una ventaja pensando en la revancha, que se disputará la próxima semana en Chile. La serie definirá quién se mete entre los 16 mejores equipos de la Copa Sudamericana.

Del otro lado estará un O’Higgins que llega con ilusión y buenos antecedentes en el torneo. El conjunto chileno realizó una buena fase de grupos y terminó segundo en su zona, logrando el pasaje a esta instancia de playoffs.

Una de las grandes expectativas estará puesta en Leandro Paredes, quien regresó recientemente al plantel luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y podría sumar minutos dependiendo de su estado físico.

Para Boca será una prueba importante. La Sudamericana aparece como una nueva oportunidad para recuperar terreno, volver a competir por un título internacional y mantener viva la ilusión de cerrar la temporada con una alegría.