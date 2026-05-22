“No alcanza”: la advertencia de la Sociedad Rural pese a la baja de retenciones

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, habló este viernes sobre la reducción de los derechos de exportación para el trigo y la cebada, y la promesa de una baja gradual para la soja desde enero, anunciadas por el presidente Javier Milei.

El dirigente aseguró que el sector no esperaban la medida, aunque remarcó: “Apuntamos a que las retenciones sean cero. Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible".

Milei anticipó que las retenciones al trigo y la cebada bajarán de 7,5% a 5,5% a partir de junio. Y está prevista una reducción gradual mensual para la soja de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales desde enero de 2027, de acuerdo con la recaudación tributaria. “Vamos a seguir bajando retenciones”, prometió el Presidente.

Para Pino, la reducción de las alícuotas “genera más producción y virtud para todo el país”.

Pese a la medida que tomó Milei, el titular de la Sociedad Rural le envió un mensaje a las autoridades nacionales: “Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino".

Y agregó: “No creemos que las medidas generen especulación. La sociedad está en una relación mucho mejor hoy con el campo; si hubo un problema, fueron los dirigentes. Hoy no se recibe tanta agresividad”.

La cosecha registró un récord histórico en la soja, el maíz y otros cultivos

El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió los datos oficiales de la campaña 2025/2026.

“La producción de los seis principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de toneladas. Esto implicó un crecimiento de 21,25% en relación a la campaña anterior”, escribió el jefe de Hacienda en X.

De acuerdo a las cifras difundidas por la Secretaría de Agricultura, la última campaña finalizó de la siguiente forma:

La soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas.

El maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años.

El girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas.

El trigo tuvo una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica.

La cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.

Por otra parte, en diálogo con A24, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, anticipó que viene “una muy buena cosecha”.