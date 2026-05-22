ATE rechazó la reforma laboral y llamó a los trabajadores a “perder el miedo”

En N&N, el secretario general adjunto de Asociación Trabajadores del Estado en Salta, Raúl Rodríguez, manifestó el rechazo del gremio a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que las medidas avanzan sobre derechos adquiridos de los trabajadores.

El dirigente sindical afirmó que la organización mantiene contacto permanente con referentes nacionales y advirtió sobre la situación que atraviesan distintos organismos estatales. “Estamos en desacuerdo con la reforma laboral. No te pueden quitar lo que ya conquistaste”, expresó.

Rodríguez hizo referencia además a recientes pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y remarcó que el derecho a huelga y a la protesta se encuentran protegidos constitucionalmente. “El derecho a reclamar y peticionar es legal. No puede haber una norma superior a la Constitución”, sostuvo.

En ese marco, señaló que existe preocupación entre los trabajadores estatales ante posibles pérdidas de derechos laborales y mencionó particularmente la situación en organismos nacionales.

Según indicó, en distintas dependencias se registran casos de trabajadores próximos a jubilarse o afectados por cambios en las condiciones laborales.

También mencionó recientes reuniones con representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y afirmó que el gremio analiza medidas y estrategias sindicales frente al escenario actual. “El temor existe, pero invitamos a los trabajadores a perder el miedo y defender sus derechos”, expresó.

Finalmente, Rodríguez adelantó que dirigentes de ATE Salta participarán el próximo 28 de mayo de un congreso nacional del sindicato en Buenos Aires, donde se debatirán políticas gremiales y acciones vinculadas a la situación laboral en el país.