Campo Santo revivirá la época colonial con un desfile temático en la plaza central

La propuesta “Moda y Revolución” reunirá este sábado a vecinos y participantes caracterizados con vestimenta histórica en Campo Santo.
Municipios22/05/2026

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La localidad de Campo Santo será escenario este sábado de una nueva propuesta cultural vinculada a las celebraciones patrias de mayo, con la realización del desfile “Moda y Revolución”.

La actividad tendrá lugar desde las 17:00 en la plaza central y contará con la participación de vecinos y representantes culturales que lucirán vestimentas inspiradas en la época colonial y los años de la Revolución de Mayo.

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La iniciativa es organizada por la Dirección de Turismo y Cultura del municipio y busca recrear aspectos históricos y tradicionales a través de la indumentaria y la puesta en escena.

Desde la organización señalaron que el desfile apunta a generar un espacio de encuentro para las familias y fortalecer el interés por la historia y las costumbres vinculadas al proceso independentista argentino.

La propuesta se enmarca dentro de las actividades culturales impulsadas por la Municipalidad de Campo Santo durante el mes patrio.

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