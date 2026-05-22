Güemes buscará romper un récord mundial con un quesillo de 700 kilos

Emprendedores salteños se prepara para asumir un desafío inédito: elaborar un quesillo de 700 kilos con el objetivo de ingresar al libro de los récords mundiales y, al mismo tiempo, promover la recuperación de una tradición gastronómica regional.

La propuesta es encabezada por Claudio Díaz y Lorena Corbelli, vecinos de Güemes, quienes desde hace años trabajan en la producción y comercialización de quesillos artesanales. Según explicaron, el proyecto nació a partir de la preocupación por la pérdida de hábitos culturales vinculados al consumo de este producto típico del norte argentino.

“La idea es que las nuevas generaciones vuelvan a conocer y valorar el quesillo, que forma parte de nuestra identidad”, señalaron los impulsores de la iniciativa.

El proyecto fue presentado ante el municipio a través de la Dirección de Cultura, encabezada por Nelson Ordoñez, y recibió respaldo oficial para avanzar con la organización.

Luego de investigar los requisitos necesarios para competir a nivel internacional, los organizadores confirmaron la inscripción formal para intentar superar la marca obtenida en México durante 2024, donde se produjo un quesillo de 636 kilos.

La jornada central se desarrollará el próximo 10 de noviembre en el Complejo Municipal —ex Club Talleres Central Norte—, donde se utilizará una olla de cuatro metros de diámetro para la elaboración del producto.

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta será la participación de alumnos de sexto grado de distintas escuelas, quienes recibirán capacitaciones previas sobre el proceso de producción del quesillo.

Desde la organización destacaron que el objetivo no es solamente alcanzar un récord, sino también generar un vínculo cultural entre los niños y un alimento tradicional transmitido por generaciones.