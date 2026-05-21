"Le salía humo y aún así se fugó": fuerte choque en macrocentro

Un siniestro vial ocurrido este jueves en la intersección de Esteco y Jujuy, intersección pje Gauna, terminó con uno de los conductores dándose a la fuga.

El hecho se produjo cerca de las ocho de la mañana, cuando una mujer circulaba en su automóvil y fue impactada por otro vehículo que, según relató por Aries, sería una Volkswagen Suran blanca vinculada a la remisería San Agustín.

“Yo venía saliendo por el pasaje Gauna y él me impacta por Esteco”, contó la conductora afectada y explicó que tras el choque el hombre permaneció unos minutos esperando la llegada de la Policía, pero finalmente escapó. “Debemos haber estado como cinco minutos esperando la Policía y después se subió y se fue. Cuando le dije ‘dame los papeles’, me distraje buscando mis cosas y se fue”, relató.

La mujer aseguró además que el vehículo del otro conductor presentaba daños importantes y despedía humo tras el impacto. “No sé cómo hizo para andar porque le salía humo y el impacto fue fuerte en la rueda. Yo creo que él tiene más daño que yo”, expresó.

Según indicó, existe una filmación donde se logró captar parte de la patente del vehículo, aunque los últimos dígitos no se distinguen con claridad. “Calculo que sí lo vamos a poder ver porque ahora la tecnología está avanzada”, señaló.

En cuanto a su estado de salud, afirmó que no sufrió heridas de gravedad, aunque su vehículo quedó seriamente dañado. “La chapa quedó contra la rueda y no puede funcionar bien. Voy a tener que pedir una grúa después de hacer las denuncias correspondientes”, explicó.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajan en la zona y analizan cámaras de seguridad para intentar localizar al conductor que huyó tras el siniestro.