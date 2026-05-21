"Le salía humo y aún así se fugó": fuerte choque en macrocentro
Salta21/05/2026Agustina Tolaba
El siniestro ocurrió en Esteco y pasaje Gauna. La víctima aseguró que el vehículo quedó muy dañado tras el impacto, pero aun así huyó antes de la llegada de la Policía.
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