Piden extremar precauciones al volante por las lluvias en Salta

Por Aries, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, pidió extremar las precauciones al conducir durante jornadas de lluvia y recordó una serie de recomendaciones para evitar accidentes y complicaciones en la circulación.

“Un día con lluvia como hoy es importante tomar ciertas precauciones como salir con tiempo, ya que la lluvia ralentiza todo”, señaló el funcionario al referirse a las condiciones climáticas que afectan el tránsito en la ciudad.

Entre las principales recomendaciones, Assennato mencionó la necesidad de mantener mayor distancia entre vehículos, reducir la velocidad y conducir con calma para minimizar riesgos. “Sabemos que el agua en el asfalto puede provocar una adhesión distinta cuando uno intenta frenar”, explicó.

Además, recordó la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad y circular con las luces bajas encendidas. “Aunque parezca obvio, sabemos que es bueno recordarlo”, sostuvo.

El funcionario también hizo hincapié en la seguridad de los estudiantes durante los horarios de ingreso y salida escolar. En ese sentido, indicó que desde la Secretaría de Tránsito continúan trabajando con el operativo “Sube y Baja” en cerca del 60% de las escuelas y colegios de la ciudad.

Assennato pidió colaboración a madres y padres para evitar demoras y maniobras peligrosas en las inmediaciones de los establecimientos educativos. “Pedimos que colaboren con el personal uniformado y eviten dobles filas innecesarias en los lugares de ascenso o descenso de los chicos”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la conducción responsable y el respeto por las indicaciones del personal de tránsito son claves para prevenir inconvenientes durante jornadas de lluvia intensa en la capital salteña.