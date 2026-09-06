Guitarreada Activa en el parque San Martín: música y shows gratis para niños

El anfiteatro Gustavo “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín será escenario de una nueva edición de Guitarreada Activa, esta vez con una propuesta especialmente dedicada a niños y familias.

La actividad se desarrollará este domingo 6 de septiembre, de 17 a 20, con entrada libre y gratuita. Habrá música, danza, folklore, artistas en vivo, academias invitadas y un show infantil.

La propuesta también permitirá que pequeños artistas suban al escenario para mostrar su talento y compartir la jornada con otros niños. Entre los participantes anunciados figuran Gerito, Mía, Ian, Emilia y Lorenzo, además de otros artistas invitados.

La iniciativa busca generar un espacio de participación familiar y acercar a los chicos a la música y la danza en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.