Novena del Milagro: cuánto cuestan este año los claveles y novenarios en Salta

Aries recorrió los puestos en el primer día de la Novena. El clavel se vende a $2.000, con ofertas de tres por $5.000, y los novenarios llegan a $6.000.
Salta06/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

claveles de la novena 2025

Con el comienzo de la Novena del Señor y la Virgen del Milagro, Aries realizó este domingo un relevamiento de los precios de los tradicionales claveles y novenarios que se ofrecen a los fieles en inmediaciones de la Catedral.

El recorrido encontró claveles a $2.000 por unidad, aunque algunos vendedores ofrecen tres por $5.000. En el caso de los novenarios, los precios varían según el puesto: se consiguen a $5.000 y también a $6.000.

La comparación con el mismo momento de 2025 muestra el aumento. El 6 de septiembre del año pasado, Aries había relevado claveles entre $1.000 y $1.500, mientras que el novenario costaba $4.000.

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Así, tomando el valor actual de $2.000 por unidad, el clavel cuesta hoy entre 33% y 100% más que hace un año, según el puesto tomado como referencia. La oferta de tres por $5.000 atenúa la diferencia. Por su parte, el novenario aumentó entre 25% y 50%, al pasar de $4.000 a un rango actual de $5.000 a $6.000.

Los valores no son uniformes y cambian de acuerdo con cada vendedor y las promociones disponibles, por lo que recorrer los distintos puestos puede representar una diferencia importante para quienes mantienen estas tradicionales compras durante el Milagro.

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