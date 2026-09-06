Milagro: piden donaciones para curar los pies de más de 2.000 peregrinos

La Fundación Munay Rurun, de Campo Quijano, comenzó a reunir donaciones para asistir a los peregrinos que bajan desde distintos parajes de la Quebrada del Toro rumbo a la ciudad de Salta por el Milagro. Estiman que durante el recorrido acompañarán a más de 2.000 personas.

En Qué Domingo por Aries, la presidenta de la entidad, Deito Sánchez Vázquez, explicó que integrantes de la fundación suben cada año para acompañar a los peregrinos y, principalmente, lavar, masajear y curar los pies afectados por las largas jornadas de caminata.

“Cuidamos sus pasitos y compartimos su fe”, resumió Sánchez Vázquez. Entre los elementos que más necesitan mencionó gasas, Pervinox, curitas y toallitas femeninas, que utilizan como protección y plantilla cuando aparecen ampollas. También reciben otros insumos destinados a la asistencia durante el recorrido.

La dirigente aclaró que se trata de peregrinos que llegan desde pequeños parajes de la Quebrada del Toro, entre ellos El Palomar, Potrero de Chañi, La Aguada y Laguna del Toro, entre otras comunidades. Parte del grupo será recibido durante su paso por Santa Rosa de Tastil y continuará acompañado hasta Campo Quijano.

La fundación lleva alrededor de 18 años de trabajo solidario y también desarrolla actividades con niños y adultos mayores. Quienes quieran colaborar pueden acercar las donaciones a la Secretaría de Deportes de la Provincia, donde deben consultar por el profesor Claudio Acuña. También pueden comunicarse al 387 5378486.