Nutrición y diabetes: el Oñativia también atiende en cinco centros de salud de la Capital

Florencia Soto explicó en Vale Todo por Aries que profesionales del hospital trabajan también en Manjón, Solidaridad, Castañares, 20 de Febrero y el Centro de Salud 63.
Salud05/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

27-2 hospital Oñativia

Profesionales del Hospital Dr. Arturo Oñativia atienden consultas vinculadas a nutrición, diabetes y obesidad también en distintos centros de salud de la Capital, con el objetivo de ampliar el acceso a pacientes que no consiguen turno directamente en el hospital.

La jefa del Programa de Nutrición Clínica y Diabetes, Florencia Soto, explicó en Vale Todo por Aries que los equipos del Oñativia realizan atención en los centros de salud de Manjón, Solidaridad, Castañares, 20 de Febrero y el Centro de Salud 63.

La especialista señaló además que el hospital enfrenta una demanda importante de pacientes con diabetes y obesidad y que, además de la atención dentro de la institución, realizan actividades en territorio y capacitaciones.

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Para solicitar una consulta en el Oñativia, Soto indicó que los pacientes pueden comunicarse a través del 148 y también consultar mediante las redes sociales del hospital, desde donde se brinda información sobre los canales de atención.

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La descentralización permite que quienes no logren acceder rápidamente a un turno en el hospital puedan buscar atención en el primer nivel de salud, donde también trabajan profesionales de la institución.

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