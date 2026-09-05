Nutrición y diabetes: el Oñativia también atiende en cinco centros de salud de la Capital

Profesionales del Hospital Dr. Arturo Oñativia atienden consultas vinculadas a nutrición, diabetes y obesidad también en distintos centros de salud de la Capital, con el objetivo de ampliar el acceso a pacientes que no consiguen turno directamente en el hospital.

La jefa del Programa de Nutrición Clínica y Diabetes, Florencia Soto, explicó en Vale Todo por Aries que los equipos del Oñativia realizan atención en los centros de salud de Manjón, Solidaridad, Castañares, 20 de Febrero y el Centro de Salud 63.

La especialista señaló además que el hospital enfrenta una demanda importante de pacientes con diabetes y obesidad y que, además de la atención dentro de la institución, realizan actividades en territorio y capacitaciones.

Para solicitar una consulta en el Oñativia, Soto indicó que los pacientes pueden comunicarse a través del 148 y también consultar mediante las redes sociales del hospital, desde donde se brinda información sobre los canales de atención.

La descentralización permite que quienes no logren acceder rápidamente a un turno en el hospital puedan buscar atención en el primer nivel de salud, donde también trabajan profesionales de la institución.