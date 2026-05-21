Sáenz presenta hoy el nuevo vuelo directo entre Salta y Rio de Janeiro

Una gran noticia para el desarrollo turístico y comercial de nuestra provincia. El gobernador Gustavo Sáenz encabezará esta mañana la presentación oficial de una nueva ruta aérea internacional directa. A partir de este anuncio, Salta quedará conectada de manera directa con la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. El acto institucional está previsto para las diez de la mañana en las instalaciones de la Dirección de Aviación Civil. El mandatario salteño estará acompañado por los principales directivos de la empresa GOL Linhas Aéreas, que será la compañía encargada de operar las frecuencias de este nuevo trayecto.

Este avance en materia de transporte aerocomercial representa un salto cualitativo muy importante. La nueva ruta con el mercado brasileño se suma a las conexiones internacionales que ya están operando de manera consolidada en nuestra pista local. Actualmente, los salteños y los turistas de la región pueden volar al exterior a través de la empresa LATAM con destino a Lima, mediante Copa Airlines hacia la ciudad de Panamá, y con la firma Paranair que conecta de manera directa con Asunción del Paraguay.

De esta manera, la terminal aérea Martín Miguel de Güemes se afianza con firmeza como el principal polo de conectividad y distribución de pasajeros de todo el Norte Grande argentino. Las autoridades locales anticiparon que este puente directo con Brasil potenciará la llegada de visitantes extranjeros para la próxima temporada de invierno, generando un impacto económico muy positivo para la hotelería, la gastronomía y el comercio de toda la provincia.