Amplían el programa Constructoras para acercar formación laboral a los barrios de la ciudad

El intendente de Salta, Emiliano Durand, firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia y la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) para ampliar las oportunidades de capacitación laboral destinadas a mujeres y diversidades.

El acuerdo fue suscripto junto al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur; el rector de la UPATecO, Carlos Morello; y la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, en el marco de una política conjunta orientada a acercar herramientas de formación gratuita a distintos sectores de la comunidad.

El programa Constructoras, es una iniciativa que desde 2022 brinda formación a mujeres y diversidades en oficios vinculados a la construcción y otros rubros históricamente asociados a los varones.

“Lo que va a hacer la Municipalidad es facilitar todos los espacios para que esto se haga posible en los distintos dispositivos municipales y el Gobierno de la Provincia va a poner las capacitadoras y los capacitadores”, explicó el intendente Emiliano Durand.

En este sentido, señaló que las capacitaciones comenzarán a desarrollarse en espacios como la Escuela de Emprendedores y el CIC de Unión, con la posibilidad de extender la propuesta a otros dispositivos municipales de la ciudad.

Durand destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado para generar oportunidades en un contexto económico complejo. “La gente tiene una oportunidad más de aprender cosas gratuitamente para trabajar y salir adelante”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el objetivo es acercar las herramientas de capacitación a los barrios y acompañar a quienes buscan adquirir nuevos conocimientos para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. “Se trata de trabajar todos juntos para estar al lado de la gente en este momento y decirle: no estás solo, nosotros estamos al lado tuyo”, afirmó.

Por su parte, el rector de la UPATecO, Carlos Morello, explicó que la edición 2026 de Constructoras continuará ampliando la propuesta de formación para mujeres y diversidades en oficios.

“Las mujeres pueden llevar adelante cualquier tipo de trabajo y lo desempeñan bien cuando conocen cómo hacerlo”, sostuvo Morello, y destacó que el programa busca “abrirle las puertas de la educación, de la formación, de las oportunidades a mujeres de todas las edades”.

El rector señaló que desde el inicio del programa se trabaja para derribar prejuicios vinculados al acceso de las mujeres a determinados oficios.

La propuesta tiene alcance provincial y se encuentra en proceso de articulación con distintos municipios. Morello anticipó que durante los próximos días se dará a conocer el mapa de localidades que participarán de esta edición, junto con las fechas de inicio de las clases y las modalidades de inscripción.