ANMAT prohibió un producto médico por riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de componentes descartables para videolaringoscopios de la marca EMAX.

La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial luego de una inspección realizada a la firma importadora PROPATO HNOS. S.A.I.C., donde se detectaron irregularidades sanitarias y posibles adulteraciones en el rotulado de los productos.

La medida alcanza específicamente a las “ramas descartables pertenecientes al videolaringoscopio VL3D, PM 647-277, denominadas MAC 3/4/5”.

Según detalló la ANMAT, durante la inspección se encontraron productos almacenados a temperaturas superiores a las permitidas y cajas con etiquetas superpuestas, lo que generó sospechas de adulteración.

Ante esta situación, el organismo ordenó además el retiro inmediato del mercado de los productos afectados y abrió un sumario sanitario contra la empresa importadora.

La ANMAT advirtió que las irregularidades detectadas representan un “potencial riesgo para la salud” de pacientes y usuarios.