ARCA obliga a emitir recibos electrónicos para empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una modificación en el régimen laboral de casas particulares y dispuso que los empleadores deberán emitir obligatoriamente el recibo de sueldo electrónico para trabajadores del sector.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5850/2026 y forma parte de los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral.

Según la normativa, el recibo deberá confeccionarse de manera digital a través del servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio web de ARCA.

El sistema permitirá que empleadores y trabajadores puedan acceder online tanto a los recibos como a las constancias de pago y aportes. Además, la validación mediante clave fiscal reemplazará la firma tradicional del empleador.

La resolución también establece que los formularios manuales dejarán de tener validez como comprobantes de pago.

Desde ARCA precisaron que la nueva modalidad entrará en vigencia de manera inmediata y comenzará a aplicarse para los salarios correspondientes al período devengado mayo de 2026.