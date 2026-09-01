Malvinas: Milei hablará en cadena nacional el jueves

El presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde se resolvió que el próximo jueves brindará un mensaje en cadena nacional para contar detalles de los "avances diplomáticos" en relación a la cuestión Malvinas.

Así lo señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, luego del encuentro.

Tras abordar el artículo que redactó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el que realizó una comparativa entre los hitos de la gestión y la tarea periodística, el equipo conversó en torno a la causa de Malvinas.

La determinación de la comunicación llega luego de que el republicano Donald Trump advirtiera que "revisaría" su postura sobre el tema. Tras calificarlo como "algo muy fuerte", el libertario contó que lo trasladaría a su equipo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, cada titular de las distintas carteras realizó además una breve descripción del estado de situación, a excepción de Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), ambos ausentes. El ministro de Economía se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, con motivo de la reunión del G20 de Finanzas.

No obstante, como contó esta agencia, el intercambio podría incluir nuevamente la problemática en torno a la mora, que en el oficialismo sostienen que los indicadores registran una merma en los números.

"Es posible que sea parte del temario de la reunión de Gabinete", precisó ante la Agencia Noticias Argentinas uno de sus asistentes.

El cambio en la percepción libertaria ratifica la determinación de no intervenir sobre el mercado y darle libertad a los bancos para que administren y refinancien las deudas de sus clientes.

Dan asistencia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

También los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Fabián Fernández (Comunicación y Prensa) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Completan la nómina el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el asesor Santiago Caputo.