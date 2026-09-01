Causa ANDIS: Spagnuolo volvió a pedir que se suspenda el peritaje de los audios

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, lanzó un segundo intento por suspender el peritaje de los audios de la causa en la que está procesado por corrupción. Ahora, a través de un escrito presentado por su defensa ante el juez Ariel Lijo, denunció que los especialistas de la Gendarmería Nacional están analizando 58 archivos que no están incluidos en el expediente.

La pericia tendrá avances semanales, con reuniones todos los miércoles entre los peritos oficiales y de parte, estos últimos designados por las defensas y la fiscalía. Las estimaciones indican que el estudio podría estar listo a fin de año o para principios de 2027, si todo marcha de acuerdo al plan de trabajo establecido.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza inició la pericia el pasado miércoles. Aquel día, el perito de parte designado por Spagnuolo, Marcelo Torok, advirtió que el estudio se realizaría sobre las grabaciones que aportó en un pendrive Kingston DataTraveler G4 el periodista Mauro Federico, quien reveló las escuchas atribuidas al entonces funcionario libertario.

El comunicador entregó los archivos en los tribunales de Comodoro Py un año atrás, cuando declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi y el juez que en ese momento estaba al frente del caso, Sebastián Casanello.

La defensa de Spagnuolo, a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sostuvo que esos archivos “no fueron entregados a las defensas” y que “su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes”.

“Nada consta en el acta donde surge la recepción de aquel pendrive respecto de su contenido; como así tampoco surge en el expediente principal y/o legajo de investigación Nº1 el detalle de los archivos que contendría”, se quejaron sus defensores en el escrito presentado este lunes. También reclamaron que no se realizó un inventario, resguardo o código de seguridad (hash) que garantizara la integridad de la prueba.

Los defensores agregaron que la Cámara Federal porteña, cuando le ordenó a Casanello verificar el origen y la veracidad de los audios, señaló que el material cuestionado era aquel que se había dado a conocer en los medios, y no los archivos del pendrive.

En otras palabras, Spagnuolo prefiere que se perite lo que salió por YouTube en el canal de streaming del periodista Mauro Federico, no los archivos crudos.

Los abogados enfatizaron que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones publicadas en los medios coincidan con el bloque de 58 archivos hallados en el dispositivo bajo análisis.

Para reforzar su razonamiento, la defensa alegó que la fiscalía se refirió periódicamente en sus dictámenes a los audios “de las notas periodísticas” y que el pendrive “no tuvo relevancia alguna en la investigación” ni fue mencionado en la acusación contra Spagnuolo y sus presuntos cómplices.

La presentación judicial también destacó que se vulneró el derecho de defensa en el proceso de control de la prueba. Es que el perito Torok solicitó una copia forense del pendrive para conocer su contenido antes de que iniciara el peritaje, pero el juzgado denegó ese requerimiento, siempre según la defensa.

Ante este escenario, los representantes legales de Spagnuolo solicitaron formalmente al juez Lijo que ordene la suspensión inmediata de la pericia encomendada a la Gendarmería Nacional.

Asimismo, requirieron que se excluya el pendrive del estudio técnico y que la pericia se concentre de manera exclusiva en las grabaciones obtenidas de los medios periodísticos.

Cabe recordar que el extitular de ANDIS aún tiene en curso un primer intento por suspender el peritaje. El juez Ariel Lijo lo citó para que se presente a dar una muestra de voz ante un micrófono en los laboratorios de Gendarmería, para cotejarla con las grabaciones.

El acusado se negó por temor a “autoincriminarse” y presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por el magistrado, decisión que fue apelada ante la Sala II de la Cámara Federal. El tribunal superior aún tiene bajo estudio el tema.

Infobae