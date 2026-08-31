Estarán disponibles hasta el 1° de octubre. Los interesados pueden inscribirse en la Agencia Salta Deportes, ubicada en el Centro Cívico Municipal.
La escuela 4.825 de Salvador Mazza cuenta con un nuevo edificio
Salta31/08/2026
El establecimiento cuenta con 795 metros cuadrados y beneficia a la comunidad del paraje El Obraje. Las obras finalizaron por las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación.
En Salvador Mazza, departamento San Martín, finalizó la construcción de un nuevo edificio para la escuela 4.825 – Monte Sinaí que beneficiará a la comunidad del paraje El Obraje. Los trabajos finalizaron por las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación.
El nuevo establecimiento cuenta con 795 metros cuadrados. Tiene sector para sala de nivel inicial, baños, salón de uso múltiple y patio de juegos. Por su parte, para el nivel primario se construyeron tres aulas, biblioteca, SUM comedor, dirección, sala de maestros, cocina con despensa, recinto técnico y área de recreación.
Cabe destacar que los trabajos incluyeron tareas referidas a las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas correspondientes.
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