Un funcionario de Milei generó un conflicto con China por un tuit

El Gobierno se enfrenta a un conflicto diplomático con China, uno de sus principales aliados comerciales, por culpa de un tuit. Es que se trata de un posteo del tuitero libertario Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, que desde abril de 2024 es también un funcionario oficial: cumple el rol de Director de Comunicación Digital del gobierno de Javier Milei. Y como funcionario, las palabras tiene otro peso.

El sábado 30, Carreira responsabilizó al Partido Comunista Chino por el trágico deslave que ya se cobró más de mil muertes confirmadas y unas cinco mil personas desparecidas en el Tíbet, la mayoría de ellas en Nepal. "El Partido Comunista vestida de 'empresario' mata", dijo.

Ante este mensaje, en la noche del lunes la embajada de China en la Argentina respondió con un enérgico comunicado firmado por su portavoz. "Cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China", se afirma en el escrito.

Esto provocó la reacción del diputado nacional Pablo Juliano (Democracia Para Siempre), quien se sumó a la conversación en X para exigir que Carreira renuncie o Milei lo eche del Gobierno. "La política exterior no puede quedar en manos de trolls", exigió.

Quién es Carreira y por qué acusó a China por los deslaves en Nepal

Con menos de treinta años, Juan Pablo Carreira, identificado como Juan Doe por su usuario en X, es uno de los más conocidos referentes de Las Fuerzas del Cielo, el grupo de comunicadores ultralibertarios que responden a Daniel Parisini (el "Gordo Dan") y a Santiago Caputo. Fue también uno de los fundadores del sitio La Derecha Diario, junto con el ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, hoy preso en Bolivia por intento de femicidio.

Desde abril de 2024 está a cargo de la Dirección de Comunicación Digital del Gobierno; luego sumó también la Oficina de Respuesta Rápida. Desde lo que se conoce como el "Salón Parravicini" de la Casa Rosada, trabaja como tuitero oficial; los opositores lo llaman "troll oficial".

No es novedoso que Carreira ataque en las redes al comunismo, y por extensión a China. La frase que usó en este tuit, "El comunismo mata", es recurrente tanto en sus comunicaciones como en las del propio presidente Javier Milei.

“Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro”, tuiteó esta vez.

Carreira es ingeniero industrial; quizás eso lo haya animado a explicar el accidente ocurrido a más de 17 mil kilómetros de Buenos Aires. “Todo una porción del glaciar colapsó, se precipitó hacia abajo y se convirtió en un alud de lodo que mató a más de 2.500 nepaleses en segundos", dijo, invocando cifras de fuente desconocida, ya que el número oficial de muertos asciende por el momento a 1000.

Y continuó: "Se suma a los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia, como Chernobyl, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor”.

“Y esto no es algo de hace 20 años, esto ocurrió esta misma semana. El comunismo mata. El Partido Comunista vestida de "empresario" mata”, manifestó en su cuenta de Twitter el funcionario caputista, integrante de lo que en Casa Rosada llaman el "Salón Parravicini", bunker troll de Las Fuerzas del Cielo en Balcarce 50.

Qué respondió la embajada de China en la Argentina ante la acusación de Carreira

El comunicado oficial de la embajada muestra que las palabras de Carreira no se tomaron a la ligera: hablaron de "prejuicios" y "malicia" y acusaron al funcionario de "difundir rumores" para "difamar" al Partido Comunista Chino.

“Exhortamos al funcionario en cuestión a que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”, dice el texto, en un tono que podría interpretarse como una velada amenaza.

En un segmento anterior, el comunicado niega enfáticamente que el alud haya sido provocado por acciones del Partido Comunista Chino, tal como había afirmado Carreira. “La parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto. En cuanto a las causas de la catástrofe, los expertos y organismos oficiales de China y Nepal ya han realizado una serie de evaluaciones y análisis, que apuntan a que fue provocado por el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí”.

Perfil