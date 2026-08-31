Declaración Jurada de Luis Caputo: tiene el 95,3% de sus depósitos en el exterior

La nueva declaración jurada patrimonial de Luis Caputo muestra bienes, depósitos y dinero por un total de $19.509 millones al cierre de 2025. Del total de los depósitos que declara, $13.030 millones, el 95,3% —$12.422 millones— está radicado en el exterior. De ese monto, $11.739 millones corresponden a una cuenta corriente en dólares en el exterior.

La composición de los activos líquidos contrasta con los fondos que el ministro mantiene en Argentina. En el país, según declara una caja de ahorro con $581.680, otra con $742 y una tercera con $44. También informa una caja de ahorro en dólares valuada en $23,1 millones y cinco plazos fijos en pesos que, en conjunto, suman aproximadamente $584,2 millones. En efectivo declara apenas $122.071 y US$0,01.

Si se considera el total de bienes, depósitos y dinero declarado al cierre del ejercicio, aproximadamente el 68% está radicado fuera de la Argentina, al sumar los depósitos en el exterior y su participación en Ancora Investments L.P. La proporción se ubica en 95,3% cuando se observan únicamente los depósitos bancarios.

Según la declaración jurada, Caputo comenzó 2025 con un patrimonio de $11.851 millones y lo terminó con $19.509 millones. El incremento fue de $7.658 millones, equivalente al 64,6% en pesos. La DDJJ también muestra que sus deudas bajaron desde $193,9 millones al comienzo del ejercicio hasta $21,9 millones al cierre.

La declaración jurada no permite establecer por sí sola cuál fue la evolución porcentual del patrimonio medido en dólares, ya que los valores patrimoniales están expresados en pesos y para realizar esa comparación es necesario definir qué tipo de cambio se utiliza para cada momento del período.

La declaración incluye propiedades, depósitos bancarios, acciones e inversiones financieras.

La propiedades del ministro

Entre los bienes inmuebles declarados figuran:

- Una casa de 365 m² en CABA, destinado a casa habitación.

- Un departamento de 200 m² en Recoleta, recibido por herencia.

- Un terreno rural (con vivienda) que tiene una superficie de más de 8 millones de m² en Alberti.

- Una casa de 617 m² en Villa La Angostura.

- Un terreno de 3.765 m² en Benavídez.

- Un terreno de 100 m² en Pilar.

- Tres cocheras.

Según la declaración, todos estos bienes fueron adquiridos antes de que Caputo fuera funcionario del gobierno de Mauricio Macri, con excepción de dos cocheras incorporadas el 25 de noviembre de 2016.

Acciones e inversiones financieras

Entre sus inversiones figura una participación en Anker Latinoamericana, la consultora que Caputo compartía con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central. Caputo declara acciones de esa sociedad por $61,2 millones por el 50% de la participación pese a que afirmó que la empresa dejó de operar como consultora en noviembre de 2023, antes de su llegada al Ministerio de Economía.

También declara una participación en Ancora Investments LP, sociedad registrada en Canadá, y que en la declaración jurada se identifica dentro de la categoría "Otros bienes en el exterior". Allí tenía al comienzo de 2025 una inversión valuada en $1.870 millones, que al cierre del año pasó a $888 millones. La caída declarada es de $982 millones, equivalente a aproximadamente 52,5%.

Además, informa:

- Más de $2,288 millones en acciones de Palmeral Chico, en donde declara una participación del 89%.

- $459,5 millones en acciones de Sacha Rupaska, correspondientes a una participación del 33,33%.

En el caso de Sacha Rupaska, el ministro comparte la sociedad con Luis María Méndez Ezcurra, esposo de su hermana Rossana Pía Caputo.

El crecimiento patrimonial del ministro

El abogado Carlos Maslaton, aprovechó su cuenta en la red social X para referirse a la presentación de la DDJJ de Luis Caputo. Destacó que a su parecer, "tiene sentido el incremento patrimonial 2025" del ministro. Relativizó la importancia de los ingresos por sueldo estatal, a los que calificó de "totalmente irrelevante, no paga nada con eso", para luego destacar que toda su ganancia es "de capital y no hay nada ilegal en ello".

Ahora bien, para Maslaton, "lo objetable es que se pueda posicionar en deuda argentina de corto plazo en pesos a tasa que fija él mismo y con tipo de cambio por él también establecido. Si es que el aumento pasara por este mecanismo en parte. La mera existencia de bicicleta financiera armada y garantizada por el gobierno es el acto de corrupción financiera máxima de la historia argentina".

Como consecuencia, "deja 50.000 beneficiados y 47 millones de explotados y fundidos, incluyendo las empresas productivas argentinas y el Estado que se endeuda para beneficiar a unos pocos", señaló el abogado.

El economista y periodista, Alejandro Bercovich, destacó que el incremento patrimonial del 37% (en dólares) en 2025 "se dio pese a que declara haber gastado unos 24 millones de pesos por mes, seis veces lo que ganaba como ministro. Surge de dividir sus gastos anuales no deducibles ($49.340.548,44) y personales ($237.535.253,19) por doce".

Perfil