Aumentan los aranceles del sistema de prestaciones por discapacidad

La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció una suba del 2,60% para mayo de 2026 en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas. La medida alcanza a prestaciones para personas con discapacidad en todo el país.
 
Política21/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida fue oficializada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 517/2026.

Según la normativa, la actualización para mayo de 2026 será del 2,60%, sin diferencia por tipo de prestación. El cálculo se realizó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril de 2026.

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La resolución alcanza a los valores del nomenclador utilizado para prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad, un esquema clave para familias, prestadores y obras sociales.

El texto oficial también ratifica un adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en provincias patagónicas.

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