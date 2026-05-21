Con incentivos fiscales, Cerrillos quiere consolidarse como nodo logístico minero

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, aseguró que el municipio trabaja para consolidarse como un nodo logístico vinculado al crecimiento de la actividad minera y al movimiento de mercaderías hacia distintos puntos de la provincia.

Borelli visitó Día de Miércoles, donde destacó la ubicación estratégica de Cerrillos y sostuvo que se trata de uno de los municipios con mayor conectividad vial de Salta, por sus accesos a rutas nacionales y provinciales.

El jefe comunal señaló que la nueva autopista que nace en Cerrillos permitirá distribuir el tránsito de mercadería hacia la Puna, los Valles y el sur provincial, evitando el ingreso a la ciudad de Salta.

Además, indicó que el municipio ofrece beneficios fiscales para empresas vinculadas a proveedores mineros, entre ellos reducciones en derechos de construcción, tasas municipales y radicación de flotas comerciales.

Borelli explicó que ya existe un desarrollo logístico sobre la circunvalación sudeste, con entre 40 y 45 lotes vendidos para empresas, algunas de las cuales ya comenzaron obras.

“La idea es llegar a ser autosustentables”, afirmó el intendente, al sostener que la radicación de empresas puede fortalecer la recaudación municipal y mejorar la capacidad de respuesta en obras, servicios y emergencias.