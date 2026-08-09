Choque y corte de luz en La Calderilla: investigan si el conductor había consumido alcohol

Un vehículo con tres ocupantes chocó contra un poste de media tensión a la altura de la capilla de La Calderilla y provocó la caída de la estructura sobre la Ruta Nacional 9. El siniestro dejó sin energía eléctrica a la zona y obligó a cortar el tránsito.

Los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital de La Caldera y, según informó el intendente Diego Sumbay en Que Domingo por Aries, ninguno presentaba heridas de gravedad. Uno de ellos fue posteriormente derivado al Hospital San Bernardo.

Además, Sumbay indicó que la Policía le informó que el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, una circunstancia que deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes.