Choque y corte de luz en La Calderilla: investigan si el conductor había consumido alcohol

En el vehículo viajaban tres personas. Ninguna sufrió heridas de gravedad, aunque fueron asistidas en el Hospital de La Caldera y una fue derivada al San Bernardo.
Municipios09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

CHOQUE EN LA CALDERA (3)

Un vehículo con tres ocupantes chocó contra un poste de media tensión a la altura de la capilla de La Calderilla y provocó la caída de la estructura sobre la Ruta Nacional 9. El siniestro dejó sin energía eléctrica a la zona y obligó a cortar el tránsito.

CHOQUE EN LA CALDERA (2)RN 9: habilitan media calzada tras el choque en La Calderilla

Los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital de La Caldera y, según informó el intendente Diego Sumbay en Que Domingo por Aries, ninguno presentaba heridas de gravedad. Uno de ellos fue posteriormente derivado al Hospital San Bernardo.

Además, Sumbay indicó que la Policía le informó que el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, una circunstancia que deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes.

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