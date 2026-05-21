Cerrillos lanzará un “semáforo” para informar el estado legal de los loteos

El intendente Enrique Borelli informó que el municipio trabaja sobre 83 loteos heredados de gestiones anteriores y que ya regularizó cinco. La herramienta permitirá que los vecinos sepan qué desarrollos están en regla. 
 
Municipios21/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Imagen ilustrativa

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, anunció que el municipio presentará un sistema de información pública para que los vecinos puedan conocer el estado legal de los loteos existentes en la localidad.

En Día de Miércoles el jefe comunal explicó que la herramienta funcionará como un “semáforo para loteos”, donde se detallará en qué situación se encuentra cada desarrollo inmobiliario.

Borelli indicó que Cerrillos cuenta con 83 loteos iniciados en gestiones anteriores y remarcó que durante su administración no se aprobó ninguno nuevo. Además, aseguró que ya se logró regularizar cinco desarrollos, que se encuentran en condiciones ante Catastro.

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El intendente señaló que el objetivo es que los vecinos tengan información clara antes de comprar un terreno, especialmente porque muchas familias invierten allí los ahorros de toda su vida.

“La gente va a poder ver cuál está legal y cuál no”, explicó Borelli, al advertir que algunos loteos comenzaron a vender sin contar siquiera con el certificado ambiental correspondiente.

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También reconoció que, durante el inicio del boom inmobiliario, hubo vecinos perjudicados por loteadores improvisados que subdividieron fincas sin cumplir con los requisitos necesarios.

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