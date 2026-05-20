Aseguran que la reforma electoral podría intensificar las disputas dentro del oficialismo salteño

En Agenda Abierta, el consultor político Pedro Buttazzoni aseguró que la reciente reforma electoral en Salta comenzará a generar movimientos internos dentro del oficialismo provincial y planteó que el espacio liderado por el gobernador Gustavo Sáenz deberá afrontar una competencia real entre dirigentes propios.

“La competencia interna no solo queda habilitada, sino que se vuelve necesaria”, afirmó Buttazzoni al analizar el nuevo escenario político que se abre en la provincia tras los cambios aprobados en el sistema electoral.

Según explicó, el esquema está pensado para potenciar la acumulación de votos dentro de un mismo espacio político. En ese marco, distintos candidatos a intendente o legisladores pueden competir entre sí, mientras los votos obtenidos terminan beneficiando al candidato más votado del frente.

“El riesgo va a estar siempre en la interna. El que te venga a competir te tiene que querer ganar. No tiene sentido poner un sparring que vaya a perder”, remarcó.

El consultor sostuvo que, para que el mecanismo funcione electoralmente, los candidatos internos deben aparecer ante el electorado como verdaderos competidores con chances reales de triunfo. “Nadie vota a un perdedor para un cargo ejecutivo”, señaló.

En ese contexto, mencionó posibles escenarios dentro del oficialismo capitalino y consideró que dirigentes podrían competir internamente con Emiliano Durand en futuras elecciones municipales, aunque aclaró que cualquier candidatura deberá mostrar competitividad genuina.

Buttazzoni comparó el modelo con experiencias en Formosa, donde —según indicó— las disputas más fuertes suelen darse dentro del propio oficialismo, relegando a la oposición de la discusión central.

A pesar de considerar que Emiliano Durand mantiene una gestión con altos niveles de aprobación, advirtió que “siempre existe el riesgo de perder” en una competencia interna fuerte.

Finalmente, también analizó el escenario opositor y afirmó que sectores vinculados a La Libertad Avanza deberán ampliar su armado político si pretenden disputar cargos ejecutivos en la provincia.