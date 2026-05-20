Taxis y remises podrán llevar publicidad en Salta: la AMT aprobó un nuevo reglamento

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 151/26 y establece nuevas normas técnicas y de seguridad para la colocación de publicidad comercial en vehículos del servicio impropio de transporte.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aprobó un nuevo reglamento para la publicidad comercial en taxis y remises de la Región Metropolitana de Salta, según quedó establecido en la Resolución Nº 151/26 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa regula la colocación de publicidad en los vehículos afectados al servicio público impropio de transporte por automotor de personas, con el objetivo de establecer criterios técnicos, de diseño y seguridad vial.

Desde el organismo señalaron que la medida busca garantizar que la publicidad no afecte las condiciones de circulación ni la seguridad de los pasajeros y conductores, al tiempo que representa una alternativa de ingreso económico adicional para los prestadores del servicio.

La resolución también deja sin efecto el anterior capítulo referido a publicidad incluido en la Resolución AMT Nº 430/25, derogando los artículos 71, 72, 73 y 74 del reglamento vigente hasta ahora.

Además, la AMT será la autoridad encargada de controlar y aplicar el nuevo régimen, que comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación oficial.

El Directorio del organismo sostuvo que la reglamentación apunta a preservar la eficiencia, continuidad y calidad del servicio público de transporte, en línea con las normas de seguridad vial y los derechos de los usuarios.