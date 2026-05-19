“Salta estará condenada culturalmente si no entiende su diversidad”

La cineasta salteña Lucrecia Martel participó este lunes de los paneles organizados en Salta para debatir cómo imagina la provincia de cara al año 2050 y centró su exposición en la situación de las comunidades originarias y el reclamo por la restitución de sus territorios.

En el encuentro, que reunió a desarrolladores inmobiliarios, ambientalistas, empresarios, universidades y dirigentes políticos, Martel sostuvo que espera que para el año 2050 “definitivamente no exista como problema” el conflicto territorial que mantienen numerosas comunidades indígenas en la provincia.

“Han pasado más de 200 años desde que se inventó esta Nación y seguimos arrastrando un problema de la colonia”, expresó en N&N, la reconocida directora salteña, quien consideró que la situación actual resulta “vergonzosa” y cuestionó la falta de soluciones estructurales por parte del Estado.

Martel afirmó que Salta posee una característica única por la cantidad y diversidad de pueblos originarios presentes en el territorio provincial. En ese sentido, remarcó que existen más de 300 comunidades registradas pertenecientes a distintas etnias y destacó que esa diversidad cultural y lingüística representa una riqueza para la provincia.

“Si vamos a ser tan tontos los salteños de no entender que ahí hay una riqueza y que para que esa riqueza continúe es necesario que esas personas vivan dignamente, entonces es una provincia que va a estar muy condenada culturalmente”, señaló.

La cineasta también vinculó el conflicto territorial con el desarrollo económico y democrático de Salta. Según sostuvo, la exclusión de comunidades originarias termina impactando en distintos aspectos de la vida social y económica de la provincia.

Además, planteó que el gobernador que impulse una solución definitiva sobre el acceso a las tierras indígenas dejará “una huella en la historia” y consideró que resolver ese reclamo mejoraría la calidad democrática provincial.

“Una parte de nuestra población, por razones absurdas e inexplicables, no tiene acceso a sus territorios. No podemos decirnos una Nación independiente si eso sigue pasando”, afirmó.

Así también, Martel sostuvo que el conflicto por la tierra no afecta únicamente a comunidades indígenas, sino que atraviesa a buena parte de la sociedad salteña. “Diez de cada diez salteños pertenecen o se reconocen a sí mismos perteneciendo a una comunidad indígena”, afirmó, y remarcó que gran parte de la población tiene familiares o vínculos cercanos con sectores rurales o semirurales afectados por problemas de tenencia de tierras.

Según expresó, la migración forzada desde parajes rurales hacia las periferias urbanas ocurre desde hace décadas y constituye un fenómeno estructural en la provincia. “La cantidad de gente que ha tenido que dejar sus lugares de origen para venirse a vivir pobremente en las afueras de la ciudad sucede desde los años 30”, señaló.