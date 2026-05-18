Sáenz lanzó el Plan Salta 2050: “Es la hoja de ruta para una provincia integrada, previsible y líder”

El gobernador Gustavo Sáenz junto al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Hugo González, presidió el lanzamiento del proceso participativo para la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2050. La iniciativa, denominada “Salta 2050: Diálogos para construir el futuro”, se presenta como un espacio de debate plural y transversal donde todos los sectores de la sociedad civil están convocados a definir el rumbo de la provincia más allá de la coyuntura económica actual.

Durante la apertura de la jornada, el mandatario destacó que Salta 2050 representa “el horizonte de un nuevo camino”, ya que constituye un espacio para “pensar entre todos la provincia que queremos para las próximas generaciones”.

“Es nuestro contrato social; la hoja de ruta para una Salta integrada, previsible y líder en el contexto regional”, dijo el Gobernador y en este sentido resaltó la importancia de la previsibilidad que marque “un rumbo que trascienda una gestión y perdure en el tiempo, poniendo siempre primero los intereses de Salta”.

Así, señaló que más allá de las diferencias la agenda de Salta 2050 pone primero “el futuro de nuestra provincia y el bienestar de nuestra gente”. Por eso, el plan "no puede ser la mirada de un gobierno, de un sector o de un partido. Tiene que ser una verdadera política de Estado. Una hoja de ruta construida con diálogo, con consensos y con la participación de todos los sectores”.

Consideró que el trabajo en el plan representa un acto trascendente y de profunda madurez institucional; esto en un nuevo escenario donde “Salta debe reafirmar su rumbo con templanza, prudencia y visión estratégica” cimentando una senda marcada por robustos pilares como lo son la Minería con Valor Social y Ambiental; la transición energética para continuar la consolidación de una provincia con capacidad exportadora de energía limpia.

Puntualizó que nuestra provincia se ha convertido en la que tiene la mayor cantidad de proyectos mineros en el país y “en breve seremos la provincia con mayor producción de litio”.

El otro pilar al que se refirió es la sociedad de la economía del conocimiento, preparando a las futuras generaciones para una economía basada en el talento.

También destacó el trabajo de los integrantes del Consejo, por su compromiso y profesionalismo poniendo siempre primera a Salta y los salteños.

Por su parte, el presidente del CES calificó este inicio como “un momento histórico” y “es más que una instancia de trabajo, es una expresión viva de un compromiso colectivo con el porvenir de nuestra provincia”.

Señaló que el Plan 2050 “no será un documento más, sino una hoja de ruta construida colectivamente, capaz de trascender coyunturas y de orientar políticas públicas sostenidas en el tiempo”. Convocó a seguir trabajando juntos “con la convicción de que el diálogo es la base del desarrollo y de la diversidad”.

Estuvieron presentes el vicegobernador Antonio Marocco; la directora de Programas del CFI, Teresa Oyhamburu; miembros de la Corte de Justicia, legisladores nacionales y provinciales; intendentes; autoridades del Ejecutivo, universidades y de diversas instituciones, entre otros.

El encuentro

La reunión marcó formalmente el inicio de la actualización del plan original creado en 2009 (Salta 2030) y revisado en 2018. Esta nueva etapa busca adaptar las metas provinciales a los nuevos desafíos globales, garantizando que el proyecto de futuro sea el resultado del consenso entre el sector público, el privado, las universidades y las instituciones intermedias.

Durante la jornada se desarrollan intercambios en paneles con referentes de los sectores público, privado, académico, productivo y de la sociedad civil con el objetivo de abrir un espacio de diálogo plural sobre los desafíos y oportunidades de la provincia a largo plazo.