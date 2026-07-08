Festival del Libro: ofrecen grandes obras de la literatura, la filosofía y más a precios accesibles

La actividad se desarrolla de 8 a 16 en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta, ubicado en Belgrano 1002. El público podrá recorrer las mesas, elegir títulos y acceder a un voucher de $5.000 para retirar cinco libros durante la misma jornada.

En N&N por Aries, el técnico bibliotecólogo José Azcarete explicó que la biblioteca debe entenderse como “un organismo vivo” que crece de manera permanente a partir de donaciones y nuevas incorporaciones.

Ese crecimiento obliga a realizar procesos técnicos de selección. Una parte del material se destina a bibliotecas populares o instituciones, mientras que otros ejemplares se ponen a disposición del público antes de ser enviados al reciclado.

La propuesta incluye títulos de humanidades, ciencias sociales, salud, literatura, filosofía, clásicos, obras modernas, enciclopedias y ediciones de diarios nacionales.

Azcarete remarcó que el objetivo es que los libros no queden detenidos en depósitos, sino que vuelvan a circular entre lectores, estudiantes, docentes y curiosos.

También aclaró que el dinero recaudado se utiliza para atender necesidades edilicias de la institución, como reparaciones de techos y baños.

Desde la organización recomendaron llegar temprano, ya que los ejemplares no se reservan y la variedad del catálogo hace que cada visitante pueda encontrar materiales de interés.