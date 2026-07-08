Festival del Libro: ofrecen grandes obras de la literatura, la filosofía y más a precios accesibles

La Biblioteca Provincial realiza este miércoles la tercera edición del Festival del Libro, una jornada en la que pondrá en circulación alrededor de 10 mil ejemplares provenientes del proceso de expurgo bibliográfico.
 
Salta08/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

feria del libro

La actividad se desarrolla de 8 a 16 en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta, ubicado en Belgrano 1002. El público podrá recorrer las mesas, elegir títulos y acceder a un voucher de $5.000 para retirar cinco libros durante la misma jornada.

En N&N por Aries, el técnico bibliotecólogo José Azcarete explicó que la biblioteca debe entenderse como “un organismo vivo” que crece de manera permanente a partir de donaciones y nuevas incorporaciones.

Ese crecimiento obliga a realizar procesos técnicos de selección. Una parte del material se destina a bibliotecas populares o instituciones, mientras que otros ejemplares se ponen a disposición del público antes de ser enviados al reciclado.

CHOQUE MULTIPLE (1)Choque en cadena en Av. Bolivia: cuatro personas fueron hospitalizadas

La propuesta incluye títulos de humanidades, ciencias sociales, salud, literatura, filosofía, clásicos, obras modernas, enciclopedias y ediciones de diarios nacionales.

Azcarete remarcó que el objetivo es que los libros no queden detenidos en depósitos, sino que vuelvan a circular entre lectores, estudiantes, docentes y curiosos.

También aclaró que el dinero recaudado se utiliza para atender necesidades edilicias de la institución, como reparaciones de techos y baños.

Desde la organización recomendaron llegar temprano, ya que los ejemplares no se reservan y la variedad del catálogo hace que cada visitante pueda encontrar materiales de interés.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail