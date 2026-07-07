Realizan una nueva edición de “El Mercado en tu barrio” en la zona este

La feria itinerante se instalará este miércoles 8 de julio, de 10 a 16, en el barrio La Angostura, ofreciendo productos esenciales a precios promocionales y diversos servicios municipales para los vecinos de la zona este.
Salta07/07/2026

mercado-en-tu-barrio-mosconi-7-1024x683

Este miércoles 8 de julio se realizará una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, una iniciativa impulsada para facilitar el acceso de las familias a alimentos frescos y de calidad a precios promocionales.

La feria estará ubicada en las canchas de la intersección de avenida Delgadillo y calle 7 de noviembre, en el barrio La Angostura, y se atenderá a los vecinos en el horario de 10 a 16.

Además de la propuesta comercial, de 10 a 13, los asistentes podrán realizar trámites de:

  • Licencia de Conducir: Trámites de renovación y emisión.
  • Registro Civil: 70 turnos por orden de llegada para documentos.
  • Bienestar Animal: Vacunación antirrábica, desparasitación y turnos para castraciones.

Listado de precios:

Semillas

  •         Alubia: $1.800
  •         Negro: $1.800
  •         Colorado: $2.300
  •         Mung: $1.800
  •         Adzuki: $1.800
  •         Cranberry: $1.800
  •         Piscingallo: $1.400
  •         Garbanzo: $1.800
  •         Chía A.: $6.100
  •         Sésamo: $1.800
  •         Lino: $3.150
  •         Girasol: $4.350
  •         Mix: $4.500

 Frutas y Verduras

  •         Manzana (kg): $2.500
  •         Pera (kg): $2.500
  •         Palta (kg): $3.000
  •         Mandarina: 20 x $2.000
  •         Banana: 20 x $2.000
  •         Limones: 20 x $1.000
  •         Tomate: 2 kg x $1.500
  •         Zapallo: 2 kg x $1.000
  •         Naranja: 12 x $1.500
  •         Lechuga: 3 x $1.000
  •         Ajo: 4 x $1.000
  •         Zapallitos: 2 kg x $1.000

 Carnes

  •         Vacío (kg): $12.890
  •         Colita de Cuadril (kg): $13.000
  •         Molida Especial (kg): $10.890
  •         Bife de Lomo (kg): $15.890
  •         Cuadrada / Bola de Lomo (kg): $14.890
  •         Bondiola de Cerdo (kg): $7.990

 Almacén y Panificados

  •         Aceite de oliva (1L): $22.000
  •         Nuez Mariposa Chandler: $10.000 / $5.000
  •         Pasas de uva: $5.000
  •         Combo Nuez y Pasas: $5.000
  •         Combo Nuez, Pasas y Almendras: $10.000
  •         Tiras: 3 x $1.000
  •         Facturas: 4 x $1.000
  •         Tortillas: 7 x $1.000
  •         Chatas: 7 x $1.000
  •         Bollos: 3 x $1.000
  •         Sal (paquete): 4 x $1.000

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail