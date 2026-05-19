Privatización de Intercargo: el Gobierno dio un nuevo paso en la licitación

El proceso de privatización de Intercargo S.A.U. sumó un nuevo paso formal con la publicación de la Resolución 707/2026 del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial.

La medida aprueba la incorporación de la Circular Modificatoria N° 2 al pliego de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0002-LPU26, destinada a la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo, actualmente en manos del Estado Nacional.

Intercargo había sido declarada sujeta a privatización por la Ley 27.742. Según la resolución, el Estado Nacional es titular de la totalidad de las acciones de la compañía, y el procedimiento autorizado apunta a su privatización total mediante una licitación pública nacional e internacional.

La empresa presta el Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves, conocido como servicio de rampa. La norma recuerda que, antes de perfeccionarse la venta de acciones, el Ministerio de Economía deberá avanzar también con la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado Nacional e Intercargo para la explotación de ese servicio.

El texto oficial señala que la Secretaría de Transporte proyectó la circular modificatoria con el objetivo de mejorar, ampliar y corregir aspectos del procedimiento licitatorio. Además, se modificó la integración de la Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc”, tras la renuncia de uno de sus miembros titulares.