Una rama cayó sobre un camión en pleno centro

Una rama de gran porte cayó este miércoles por la mañana sobre un camión distribuidor en Santiago del Estero al 700, a pocos metros de calle Balcarce, en pleno centro de la ciudad de Salta.

El vehículo realizaba maniobras para estacionar cuando rozó una rama de un árbol seco ubicado sobre la vereda. La rama se desplomó y cayó entre la cabina y la caja del camión.

El conductor, identificado como Alfredo, no sufrió heridas y no requirió asistencia médica.

“Venía estacionando, apenas la toqué y se cayó. No pasó nada, gracias a Dios”, contó el chofer en Pelo y Barba por Aries.

Personal de Emergencias y Protección Ciudadana de la Municipalidad trabaja en el lugar con motosierras para trozar y retirar la rama, que quedó apoyada sobre el vehículo.

Por el operativo, la circulación sobre Santiago del Estero permanece reducida a media calzada, aunque no hay corte total. El transporte público y los vehículos particulares continúan transitando por la zona, con recomendación de hacerlo con extrema precaución.