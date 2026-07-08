Choque en cadena en Av. Bolivia: cuatro personas fueron hospitalizadas

Un choque en cadena se registró este miércoles en Avenida Bolivia, cerca de la rotonda de Avenida Arenales, frente a una estación de servicio.

El siniestro involucró a cinco vehículos y dejó cuatro personas lesionadas, que fueron trasladadas conscientes a distintos centros de salud.

Según informó el móvil de N&N por Aries, el hecho ocurrió pasadas las 9.30. Una camioneta Chevrolet blanca habría impactado desde atrás a otro vehículo y provocó el choque múltiple.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, personal de Tránsito, Criminalística, ambulancias y una grúa para retirar los vehículos involucrados.

Agente de la Policía Vial indicó que el tránsito continuará reducido hasta que finalicen las pericias y se autorice el retiro de los rodados.

También se realizaron los controles de alcoholemia correspondientes, aunque los resultados serán informados posteriormente por la comisaría interviniente.

Desde la fuerza pidieron circular con precaución por la zona hasta que concluyan las tareas periciales.