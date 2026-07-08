Así atenderá el Registro Civil durante el fin de semana largo del 9 de Julio

El Registro Civil de Salta informó cómo será la atención durante los feriados del 9 y 10 de julio y el fin de semana largo. Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio se mantendrán las guardias habituales, de 8 a 13, para garantizar la realización de trámites esenciales en la sede central de Almirante Brown 160 y en la oficina del Hospital Materno Infantil.

Qué trámites se podrán realizar:

DNI (nuevo ejemplar, cambio de domicilio y actualizaciones).

Pasaportes.

Inscripción de nacimientos y defunciones.

Inscripción de nacimientos ocurridos en clínicas o domicilios particulares.

Las guardias de identificación funcionarán en Almirante Brown 160 y en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Paseo Salta, donde se entregarán 100 turnos diarios por orden de llegada. Además, el organismo recordó que los pagos se realizan únicamente con tarjeta o billeteras virtuales y advirtió que actualmente los DNI demoran alrededor de 60 días en ser entregados, mientras que los pasaportes tienen un plazo estimado de 10 días hábiles.