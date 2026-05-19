Salta amaneció al borde de los 0° y podría registrar temperaturas bajo cero

La llegada de una intensa masa de aire frío provocó un fuerte descenso de temperatura en Salta y generó condiciones propicias para heladas, bancos de niebla y escarcha en distintos sectores de la provincia.

Así lo explicó por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar, quien detalló que en la zona aeroportuaria la temperatura registrada a las 6 de la mañana fue de apenas 0,2 grados y advirtió que los valores podrían descender por debajo de cero con el correr de las horas.

“Si estas condiciones se mantienen, seguramente en la actualización de las 7 de la mañana los valores van a ser negativos. Estando en 0 grado o por debajo se considera helada”, señaló.

Escobar explicó que el cambio de tiempo comenzó el sábado por la noche con el ingreso de un frente frío que generó lluvias y un marcado descenso térmico. Durante el domingo continuaron las precipitaciones y la temperatura máxima apenas alcanzó los 7,8 grados.

En tanto, durante la jornada del lunes persistió la nubosidad y la máxima llegó a 12,8 grados, aunque hacia la noche el cielo comenzó a despejarse, permitiendo un enfriamiento más acelerado del suelo. “El suelo se enfrió y la temperatura bajó como se podía esperar. En algunos sectores, como San Lorenzo, al ser una zona más alta y con cielo despejado, obviamente está helando”, indicó.

Según adelantó Escobar, estas condiciones continuarán durante el miércoles, jornada para la que se esperan temperaturas de 17°C de máxima y 2°C de mínima.

Sin embargo, anticipó que hacia la noche cambiarán nuevamente las condiciones meteorológicas debido al ingreso de una perturbación fría en altura desde el oeste, lo que provocará un incremento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

Para el jueves se prevé un nuevo descenso de temperatura, con una máxima estimada de 11°C y una mínima de 6°C, además de chances de lluvias en distintos sectores de la provincia.

El especialista anticipó además que podrían registrarse heladas matinales en diferentes puntos del Valle de Lerma, junto con bancos de niebla, neblina y formación de escarcha durante las primeras horas del día.